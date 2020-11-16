В Хакасии заработал военный госпиталь

ТАСС, 16 ноября. Мобильный госпиталь Минобороны России для лечения пациентов с COVID-19, развернутый в Черногорске в Хакасии, где складывается сложная ситуация, связанная с ростом распространения коронавирусной инфекции, начал свою работу с 16 ноября. Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Военный мобильный госпиталь в Хакасии развернут по решению президента России Владимира Путина после обращения жителей республики. Он рассчитан на 100 койко-мест. Военные медики направлены от Центрального военного округа.

"Сегодня в Хакасии начинает работу мобильный госпиталь Минобороны РФ для лечения пациентов с COVID-19. Он размещен в Черногорске на базе реабилитационного центра им. А. И. Лебедя и оснащен всем необходимым оборудованием. В госпиталь будут переводить пациентов с положительной динамикой из других медучреждений республики, освобождая там койки для тяжелых больных", - сообщил Коновалов.

Ранее сообщалось, что в мобильном госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое и лаборатория для ПЦР-диагностики. Также в нем будут установлены самые современные аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновская техника, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медоборудование.

О ситуации в республике

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Хакасии за последний месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. В регион на прошлой неделе прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло, он провел серию рабочих совещаний по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, в республике за время пандемии выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровело около 6,5 тыс. человек, умерли 89 пациентов.

В начале прошлой недели в регион прибыла бригада врачей из Москвы для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, в субботу в Черногорске в Хакасии начал разворачиваться военный мобильный госпиталь, рассчитанный на 100 койко-мест, который будет оказывать помощь пациентам с положительной динамикой.

Глава региона Валентин Коновалов продлил режим ограничительных мер до 10 января 2021 года. Кроме того, школьники 5-11-х классов, учащиеся техникумов и колледжей в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционный режим обучения, количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан.