Военные отобрали более 100 проб грунта и жидкостей на промплощадке в Усолье-Сибирском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты сводного отряда Минобороны отобрали более 100 проб грунта и жидкости на промышленной площадке в городе Усолье-Сибирское. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Забор проб производился на территории всей промышленной площадки. При этом в наиболее загрязненных участках, таких как демонтированный цех ртутного электролиза, забор проб грунта производился на глубине одного и двух метров в разных частях площадки бывшего цеха", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что собранные пробы отправят для дальнейшего анализа в специализированную лабораторию. Проанализированные данные позволят определить степень загрязнения местности различными химическими веществами, а также ртутью и ее соединениями. Кроме этого, военнослужащие продолжают проводить непрерывный химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и в непосредственной близости от нее.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Правительство России выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.