Губернатор Жвачкин поручил замам следить за сферой ЖКХ в Томске после ареста мэра

Кляйн был задержан утром 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Кляйн не признал себя виновным. 14 ноября Кировский районный суд Томска заключил мэра под стражу на два месяца.

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям взять на особый контроль вопросы жизнеобеспечения Томска, где в минувшую субботу был арестован по делу о превышении полномочий мэр Иван Кляйн. Координировать эту работу будет замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор поручил взять на особый контроль вопросы жизнеобеспечения Томска. Глава региона дал задание координировать эту работу заместителю губернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Вице-губернатор уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор, власти региона должны сделать все необходимое для жизнеобеспечения города. "Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор - вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом. Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно", - цитируется в сообщении Жвачкин.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился с заявлением в мэрию, чтобы изменить статус земли около завода под строительство жилых домов, чем причинил ему ущерб.