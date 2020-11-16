Губернатор Жвачкин поручил замам следить за сферой ЖКХ в Томске после ареста мэра

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям взять на особый контроль вопросы жизнеобеспечения Томска, где в минувшую субботу был арестован по делу о превышении полномочий мэр Иван Кляйн. Координировать эту работу будет замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Кляйн был задержан утром 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Кляйн не признал себя виновным. 14 ноября Кировский районный суд Томска заключил мэра под стражу на два месяца.
"Губернатор поручил взять на особый контроль вопросы жизнеобеспечения Томска. Глава региона дал задание координировать эту работу заместителю губернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Вице-губернатор уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор, власти региона должны сделать все необходимое для жизнеобеспечения города. "Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор - вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом. Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно", - цитируется в сообщении Жвачкин.
По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился с заявлением в мэрию, чтобы изменить статус земли около завода под строительство жилых домов, чем причинил ему ущерб.