Школьники пяти регионов Сибири частично вернулись к очному обучению после каникул

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Школьники Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай приступили к частичному очному обучению после окончания трехнедельных осенних каникул, которые были продлены в регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в понедельник в министерствах образования сибирских регионов.

"Все школы у нас приступили, работают в штатном режиме. По ранее принятым решениям у нас учащиеся первых-пятых и 11-х классов, а также малокомплектных и коррекционных школ работают в очном формате. Что касается остальных, то есть обучающихся 6-10-х классов городских школ и школ, находящихся в райцентрах, они переведены на дистанционный формат", - сказал во время оперативного совещания областного правительства министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

К очным занятиям с понедельника смогли частично вернуться школьники и в Кузбассе. Изначально власти региона планировали, что онлайн-обучение продлится до 22 ноября, однако на прошлой неделе приняли решение досрочно возобновить очные занятия. В полном составе к ним вернулись школьники из сельских и отдаленных территорий Кузбасса, где уровень заболеваемости невысок, в городских школах занятия с сегодняшнего дня посещают только ученики первых-пятых классов, остальные продолжают учиться дистанционно.

В Омской области в понедельник на учебу вышли все школы - это свыше 700 образовательных учреждений и более 200 тыс. детей, сообщили ТАСС в региональном Минобразования. По итогам утреннего мониторинга на дистанционном формате обучения остаются отдельные классы в трех образовательных организациях Омска и двух районах региона.

Новый режим работы

В школах Алтайского края после долгих каникул, которые продляли дважды, также начались занятия. При этом, как отмечает пресс-служба правительства края, в каждой школе решение по обучению будет приниматься исходя из эпидобстановки. При низком уровне заболеваемости учеба будет очной с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, влажной уборкой поверхностей, масочным режимом. При росте числа заболевших предписывается уход на дистанционное обучение по параллелям, классам либо полностью школам. Например, если в школе заболели более 30% учителей, продолжение очной учебы невозможно. В соседней Республике Алтай неделю назад в школах региона, кроме Чойского, Чемальского, Турочакского и Усть-Коксинского районов, были продлены каникулы для младших школьников, а ученики 5-10-х классов обучались дистанционно. С 16 ноября продолжат очное обучение 11 классы и начальная школа. Для учеников 5-10-х классов будет организовано смешанное обучение - в дистанционном и очном формате по очереди. Решения будут приниматься вместе с администрациями муниципальных образований в зависимости от эпидобстановки.

Однако не все школьники в регионах Сибири смогли начать обучение даже в частично очном формате. Так, в Иркутской области после осенних каникул 387 школ из 885 ушли на удаленку и будут работать в таком формате еще минимум неделю. Далее власти муниципалитетов, ориентируясь по ситуации, будут решать, как дети продолжат учиться. В Томской области, где за месяц уровень заболеваемости вырос почти в три раза, школьники вышли на учебу в очном формате еще 9 ноября. При этом старшеклассники были отпущены на каникулы еще 19 октября - на неделю раньше - из-за коронавирусной инфекции.