ГУ ФСИН в Кузбассе проводит проверку по факту драки с участием сотрудников колонии

КЕМЕРОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Главное управление ФСИН России по Кемеровской области организовало проверку по факту драки с участием сотрудников колонии строгого режима, которая произошла за пределами исправительного учреждения и была снята на видео. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка.

"По факту размещения в сети интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУ ФСИН России по Кемеровской области назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц", - отметили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Видеозапись драки была опубликована накануне в социальных сетях. На видео видно, как несколько человек в форме ФСИН заходят в магазин алкогольных напитков в городе Анжеро-Судженске, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражаются нецензурно и вступают в словесных конфликт с сотрудниками заведения. Автор ролика уточняет, что люди в форме являются представителями руководства ИК-37 которые отмечают получение нового звания. В ходе конфликта один из сотрудников ФСИН вывел на улицу мужчину и нанес ему несколько ударов.

Нарушения в работе сотрудников исправительной колонии № 37 в Кузбассе уже выявлялись прокуратурой в ходе проверки, которая прошла в сентябре текущего года. Поводом для нее стало опубликованная в интернете видеозапись, на которой заключенные нарушили режим и устроили банкет. Прокуратурой было установлено, что сотрудники исправительного учреждения не обеспечивали надлежащий надзор за осужденными.