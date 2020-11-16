Суд в Новосибирске арестовал коттедж экс-председателя СО РАН по делу о мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска наложил арест на автомобиль и коттедж экс-председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Асеева по делу о мошенничестве при приватизации дома в местном Академгородке, говорится в сообщении на сайте суда.

"Советским районным судом Новосибирска 30 октября 2020 года рассмотрены ходатайства следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государства в сфере экономики) управления СК по Новосибирской области о наложении ареста на имущество А. Л. Асеева и Асеевой О. А. Арестованы транспортное средство и объект индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Постановления вступили в законную силу. Сам Асеев сообщил ТАСС, что ему неизвестно об этом решении суда. По данным местных СМИ, речь идет о коттедже Асеева на улице Мальцева, который и является предметом судебного разбирательства.

В отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 он арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского Академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, в настоящее время переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и провел его приватизацию. В настоящее время академик РАН проживает в этом коттедже.

Об обысках и деле

18 ноября 2019 года в структурах СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски. Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, дело связано с приватизацией в 2014 году семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа в Академгородке. Позднее следственные мероприятия прошли и в коттедже Асеева.

Как сообщал ТАСС Асеев, в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, в числе которых находится дом, приватизированный на имя его дочери. Коттедж, о котором идет речь, расположен на улице Мальцева, ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. С 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 год.