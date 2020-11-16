В школах Новосибирской области введут курс культурологии

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Курс культурологии планируют ввести для учащихся 6-8 классов школ Новосибирской области по проекту "Культурные нормативы школьников", нацеленного на вовлечения подрастающего поколения в культурную жизнь. Он будет включат три цикла - мировую художественную культуру, российскую культуру и культуру региона, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Серьезная работа ведется по культурному стандарту школьника. Мы обсуждаем рабочую программу мировой художественной культуры, которую [планируем ввести] с нового года, это так называемый курс культурологии, который мы рекомендуем с 6 по 8 класс", - сообщила министр.

Новый курс будет включать в себя период древнего мира и средних веков, его разработкой занимается экспертная группа, в которую входят представители консерватории, музыкального колледжа, музеев, института повышения квалификации и работники сферы образования. Информация будет сопровождаться видеоматериалами, который создадут совместно с региональным центром креативных индустрий.

Также, по словам министра, для культурного развития детей в 2020 и 2021 годах запланирован показ спектаклей в школах области. Так, новосибирский "Первый театр" в помощь учителям литературы уже подготовил постановки на основе поэзии серебряного века, которые из-за пандемии коронавируса будут транслировать онлайн. Еще три театра - "Старый дом", "Глобус" и "Красный факел" - готовят постановки, они запланированы на начало 2021 года.

Межведомственный проект "Культурные нормативы школьников" разработан Минкультуры и Минпросвещения РФ для вовлечения подрастающего поколения в культурную жизнь. В Новосибирской области реализуется с 2019 года. Школьникам предстоит знакомство с произведениями культуры и искусства на дополнительных внеурочных занятиях, а реализация проекта будет идти при участии звездных наставников.