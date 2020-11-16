Суд продлил арест экс-главы Минлесхоза Красноярского края по делу о взятке

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд продлил до 25 декабря арест бывшему министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого суда.

"Железнодорожный районный суд г. Красноярска 16 ноября 2020 года продлил меру пресечения экс-министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову <...>. Суд счел доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Маслодудову до 25 декабря 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Маслодудов был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору"). За несколько дней до этого он ушел в отставку по собственному желанию.

По предварительной версии следствия, с марта 2018 года по март 2020-го он осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. За два года учредители передали брату министра более 7 млн рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову.