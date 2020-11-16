Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на пять лет лишения свободы за взятку квартирами

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 7,3 млн рублей бывшего чиновника городской администрации Станислава Шипунова за взятку двумя квартирами, полученную от представителя строительной компании. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Станислав Шипунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). <…> С учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 7 348 800 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.

Шипунов работал главным специалистом отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики. В период с 2014 по 2015 годы он получил взятку от представителя строительной компании, который просил выгодные технические условия по водоснабжению, водоотведению и отводу ливневых вод для строящегося многоквартирного дома. Чиновник назвал сумму взятки - 3,5 млн рублей, позже Шипунов и представитель стройфирмы договорились, что вместо денег будут переданы две квартиры. В итоге на мать чиновника оформили документы на строящиеся двух- и однокомнатную квартиры.

В ходе обыска по месту жительства Шипунова обнаружили и изъяли около 7 млн рублей, $5 тыс., около €2,5 тыс.