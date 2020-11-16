Мэр Калачинска в Омской области подал в отставку после инцидента с ездой в пьяном виде

ОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Мэр города Калачинск Омской области Александр Черняк, который на прошлой неделе был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в мэрии Калачинска.

"Да, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С момента регистрации заявления [он] не исполняет обязанности, рассмотрение заявления включено в повестку калачинского городского совета на среду", - сказали в мэрии.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что сотрудники ГИБДД на прошлой неделе остановили автомобиль, за рулем которого находился Черняк. Проведенное тестирование показало, что мэр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Калачинск - город с населением 2,3 тыс. человек в 84 км к востоку от Омска. Александр Черняк, директор Калачинского аграрно-технического техникума, был избран в горсовета Калачинска от партии "Единая Россия" в 2019 году. В июне 2020 года он стал главой города вместо 71-летнего Михаила Анисимова, умершего 3 мая.