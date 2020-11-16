Власти Кузбасса дополнительно обеспечат кислородом 700 коек в стационарах региона

КЕМЕРОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение приобрести за счет средств федерального и регионального бюджетов 454 мобильных кислородных концентратора, которые можно установить в стационарах для кислородной поддержки пациентов с коронавирусом и пневмонией. Это позволит дополнительно обеспечить свыше 700 коек кислородом, сообщила журналистам в понедельник заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

"Мы закупаем за счет средств регионального и федерального бюджетов кислородные концентраторы прикроватные; 77 концентраторов, который один может обеспечивать сразу двух пациентов, уже поступили в регион, мы их распределили по медицинским организациям, еще 61 концентратор - одноместный. И мы ждем еще поступления 123 кислородных концентраторов и 200 кислородных концентраторов. Таким образом, это позволит нам увеличить еще на 707 единиц количество мест с кислородной поддержкой в наших перепрофилированных стационарах", - сказала Зеленина.

По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, в регионе в настоящий момент развернуто свыше 4,8 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, более половины из них обеспечены кислородом, включая аппараты ИВЛ. Для контроля за состояния амбулаторных пациентов и своевременного назначения кислорода кузбасский Минздрав также запланировал приобретение 2 тыс. пульсоксиметров для измерения уровня кислорода в крови. Первая тысяча приборов уже поступила в регион и распределена по поликлиникам.

"Ими будут обеспечены все выездные эпидемические бригады, которые осуществляют осмотр пациентов на дому, все врачи участковые, фельдшеры при контроле и обходе пациентов на дому. Также по договору безвозмездного пользования эти пульсоксиметры будут передаваться, в том числе и пациентам, которые требуют контроля за насыщением крови кислородом", - добавила Зеленина.

По данным регионального оперативного штаба, на сегодня в Кузбассе выявлен 18 481 случай заражения коронавирусом, в том числе 185 - за минувшие сутки; 14 683 пациентов выздоровели, 318 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.