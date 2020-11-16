В Хакасии 19 ноября запустят единый центр управления ситуацией с COVID-19

ТАСС, 16 ноября. Единый центр управления ситуацией с COVID-19 запустят в Хакасии 19 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Такой центр станет первым в регионах Сибири.
Полпред Сергей Меняйло находится с прошлой недели в Хакасии, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Он проводит рабочие совещания по предотвращению распространения коронавируса.
"Планируется, что полный запуск центра состоится 19 ноября 2020 года, что, как отметил полпред, "сократит время ответа на обращения граждан в медицинские учреждения и органы власти республики, соответственно, будет снижено социальное напряжение", - говорится в сообщении. В настоящий момент центр готов на 80%. По данным регионального правительства, такой центр станет первым в Сибири.
В него войдут все кол-центры, оказывающие консультационную помощь гражданам по вопросам новой коронавирусной инфекции. В центре также будет осуществляться координация деятельности органов управления, сил и средств медучреждений, работы волонтеров, врачебно-консультативная помощь. В понедельник звонки в центре начали принимать студенты-психологи.
"Структура центра в перспективе может быть использована для решения управленческих задач в других сферах. Это уникальный опыт для сибирских регионов", - цитирует пресс-служба Меняйло.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, центр организовывается региональным главком МЧС совместно с министерствами и ведомствами республики. Возглавит центр один из заместителей главы республики.
О ситуации в республике
По данным регионального оперативного штаба, в республике за время пандемии выявлено более 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 6,6 тыс. человек, умерли 89 пациентов. Уровень заболеваемости в регионе составляет 1 779,2 случая на 100 тысяч человек, в среднем по Сибирскому федеральному округу этот показатель составляет 1 080,4 случая на 100 тысяч человек.
В начале прошлой недели в регион прибыла бригада врачей из Москвы для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В понедельник в Черногорске начал прием военный мобильный госпиталь, рассчитанный на 100 мест и развернутый по поручению президента России Владимира Путина.
Глава региона Валентин Коновалов продлил режим ограничительных мер до 10 января 2021 года. Кроме того, школьники 5-11-х классов, учащиеся техникумов и колледжей в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционный режим обучения. Количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан.