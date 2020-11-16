В Хакасии 19 ноября запустят единый центр управления ситуацией с COVID-19

Полпред Сергей Меняйло находится с прошлой недели в Хакасии, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Он проводит рабочие совещания по предотвращению распространения коронавируса.

ТАСС, 16 ноября. Единый центр управления ситуацией с COVID-19 запустят в Хакасии 19 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Такой центр станет первым в регионах Сибири.

"Планируется, что полный запуск центра состоится 19 ноября 2020 года, что, как отметил полпред, "сократит время ответа на обращения граждан в медицинские учреждения и органы власти республики, соответственно, будет снижено социальное напряжение", - говорится в сообщении. В настоящий момент центр готов на 80%. По данным регионального правительства, такой центр станет первым в Сибири.

В него войдут все кол-центры, оказывающие консультационную помощь гражданам по вопросам новой коронавирусной инфекции. В центре также будет осуществляться координация деятельности органов управления, сил и средств медучреждений, работы волонтеров, врачебно-консультативная помощь. В понедельник звонки в центре начали принимать студенты-психологи.

"Структура центра в перспективе может быть использована для решения управленческих задач в других сферах. Это уникальный опыт для сибирских регионов", - цитирует пресс-служба Меняйло.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, центр организовывается региональным главком МЧС совместно с министерствами и ведомствами республики. Возглавит центр один из заместителей главы республики.

О ситуации в республике

По данным регионального оперативного штаба, в республике за время пандемии выявлено более 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 6,6 тыс. человек, умерли 89 пациентов. Уровень заболеваемости в регионе составляет 1 779,2 случая на 100 тысяч человек, в среднем по Сибирскому федеральному округу этот показатель составляет 1 080,4 случая на 100 тысяч человек.

В начале прошлой недели в регион прибыла бригада врачей из Москвы для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В понедельник в Черногорске начал прием военный мобильный госпиталь, рассчитанный на 100 мест и развернутый по поручению президента России Владимира Путина.

Глава региона Валентин Коновалов продлил режим ограничительных мер до 10 января 2021 года. Кроме того, школьники 5-11-х классов, учащиеся техникумов и колледжей в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционный режим обучения. Количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан.