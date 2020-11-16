Долг Новосибирской области перед бюджетом России реструктурировали до 2029 года

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Долг Новосибирской области перед федеральным бюджетом в размере 13,4 млрд рублей по бюджетным кредитам реструктурировали до 2029 года. Это позволит перенести на более поздние сроки погашение части долга в размере 10,4 млрд рублей и существенно сэкономить на его обслуживании, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Обязательства Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам реструктурированы до 2029 года. Это позволит перенести на более поздние сроки погашение 10,4 млрд рублей, избежать привлечения для исполнения обязательств рыночных заимствований и даст возможность снизить расходы на обслуживание долга", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, в сентябре 2020 года Новосибирская область и Министерство финансов РФ подписали дополнительное соглашение, которое изменило график погашения бюджетных кредитов до 2029 года в сумме 13,4 млрд рублей. В 2020 году погашение задолженности в полном объеме перенесено равномерно на 2025-2029 годы, в 2021-2024 годах ежегодно будет погашаться 5% долга, в 2025-2029 годах предстоит ежегодно погашать равными долями остаток суммы с возможностью ее досрочного погашения.

По информации пресс-службы, законопроект об утверждении дополнительного соглашения был одобрен на заседании правительства региона и направлен в Министерство финансов РФ.

О бюджете региона и внутреннем госдолге

Закон о бюджете на 2020 год принят с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2020 год составил 5,59 млрд рублей. Позже Голубенко сообщал, что доходы бюджета по итогам 2020 года увеличились на 22,7 млрд рублей - до 202,8 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения собственных средств на 2,6 млрд рублей и увеличения федеральных трансфертов на 20,3 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета на 2021 год, власти Новосибирской области планируют в 2021 году увеличить объем дефицита бюджета по сравнению с 2020 годом почти в два раза - с 5,59 до 9,2 млрд рублей. Доходы в 2021 году ожидаются на уровне 171,49 млрд рублей, расходы составят 180,67 млрд рублей.

По данным на 1 ноября 2020 года, внутренний государственный долг Новосибирской области составляет 47,65 млрд рублей, объем ценных бумаг в обращении - 25 млрд рублей.