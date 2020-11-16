Руководителя экологического фонда задержали во время охоты в нацпарке на Алтае

ТАСС, 16 ноября. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали троих граждан с огнестрельным оружием рядом со стадом краснокнижных алтайских горных баранов на территории Сайлюгемского национального парка. Задержаны двое местных жителей, один из которых оказался руководителем экологической организации, а также предприниматель из Москвы, сообщается в понедельник на сайте нацпарка.

"14 октября в пограничной зоне задержаны трое граждан с огнестрельным оружием. Группу заметили на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Пограничные органы не были уведомлены о хозяйственной, промысловой деятельности, охотничьем туре. Нарушителей доставили в отдел Погрануправления в селе Кош-Агач для проверки документов и выяснения обстоятельств. Составлены протоколы об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Пограннаряд задержал предпринимателя из Москвы и двух местных жителей, которые организовали охоту на сибирского горного козла. Один из задержанных, как отмечается в сообщении, возглавляет экологическую организацию. Кроме того, на общественных началах он трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных.

По словам задержанных, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла, хотя экологам и местным жителям известно, что на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет именно на этой территории ученые не зарегистрировали ни одной особи. Численность горного козла в республике за последние годы сократилась в разы, но охота на него продолжается и есть попытки поставить ее на коммерческий поток.

Единственное копытное, которое фиксируют на территории, где поймали браконьеров - краснокнижный баран аргали. Сейчас у аргали активная фаза гона: животные сконцентрированы в крупные стада - рядом с одним из таких и были задержаны нарушители. Алтайский горный баран - самый крупный представитель своего вида на планете, занесен в Красную книгу Республики Алтай, в Красную книгу России. В России насчитывалось чуть более 1,4 тыс. особей - охота на аргали запрещена, в нацпарке сосредоточена крупнейшая группировка аргали в России.

Сайлюгемский нацпарк находится частично в пограничной зоне на границе Республики Алтай и Монголии, на его территории запрещен любой вид охоты.