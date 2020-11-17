В Красноярском крае создадут новые учебники на эвенкийском языке

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Современные учебники по эвенкийскому языку и эвенкийской литературе создадут в Красноярском крае в течение пяти лет, сообщила ТАСС руководитель Центр образования эвенков Татьяна Савлепова.

Она пояснила, что учебники, которыми пользуются сейчас, созданы еще в советское время, они устарели и требуют обновления в соответствии с образовательными стандартами и языковой ситуацией. "Мы приступаем к разработке учебно-методического комплекса для начальных классов. Это будут учебники по родному эвенкийскому языку, по литературному чтению. Для каждого класса необходимо создать учебники, рабочие тетради, методические рекомендации для педагогов, электронные пособия. Это огромный пласт работы, который планируем выполнить в течение пяти лет", - сказала Савлепова.

По ее словам, создана рабочая группа из педагогов и носителей языка. Научное руководство осуществляют ведущий научный сотрудник института лингвистических исследований РАН Надежда Булатова и кандидат филологических наук Бурятского государственного университета Елизавета Афанасьева. Сейчас ведется работа над букварем.

В Эвенкии работает 22 школы, в большинстве из них преподаются "Родной (эвенкийский) язык", "Родная (эвенкийская) литература.

По данным исследований, число эвенков свободно говорящих на родном языке резко сокращается. За 20 лет эта категория с 30% снизилась практически в два раза. Сейчас все больше эвенков признают родным русский язык или оба языка, прежде всего, это свойственно детям и молодежи.