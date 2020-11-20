Суд в Новосибирске продлил арест двум руководителям "Общины Виссариона"

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца арест руководителям "Церкви последнего завета" Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, которые обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми, говорится в официальном Telegram-канале защиты фигурантов дела.

"Рано утром Центральным районным судом Новосибирска была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Ведерникову В. О. и Редькину В. В. Срок содержания под стражей продлен еще на два месяца. Эти решения будут обжалованы защитой", - говорится в сообщении.