В двух городах Хакасии откроются амбулаторно-ковидные центры

ТАСС, 21 ноября. Два амбулаторно-ковидных центра откроются в ближайшее время в хакасских городах Черногорск и Саяногорск, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов. В настоящий момент такой центр работает только в Абакане.

"Решено, что в понедельник в Черногорске откроется амбулаторно-ковидный центр аналогичный тому, что уже неделю функционирует в столице Хакасии. Также, как и в Абакане, пациентам с COVID-19 здесь окажут медицинскую помощь, выдадут лекарства, а также помогут закрыть больничный лист. Еще один такой центр в ближайшее время заработает в Саяногорске", - написал Коновалов.

Глава региона подчеркнул, что посещение таких центров осуществляется только по назначению врача и по предварительной записи. По словам Коновалова, жители региона продолжают жаловаться на невозможность дозвониться до поликлиник и станций скорой помощи из-за перегруженности линий связи. "Специалисты ищут техническое решение этой проблемы. О ситуации мне дополнительно доложат на очередном штабе", - отметил он.

За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано 176 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 443 человек, из которых 99 умерли и 7 038 выздоровели. В республике продолжается выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Только за минувший день выдано свыше 800 наборов медикаментов.