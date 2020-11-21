Омский театр поставил мини-спектакли о жизни актера Михаила Ульянова

ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Омский государственный Северный драматический театр им. Михаила Ульянова в городе Тара, где провел детство и юность советский и российский актер, подготовил к 93-летию Ульянова мини-спектакли о его жизни. Как сообщила в субботу пресс-служба Министерства культуры Омской области, серия из пяти спектаклей "В доме Ульяновых" будет показываться в доме родителей актера, где теперь размещается его музей.

"Накануне в небольшой избе-пятистенке состоялся первый спектакль "На тонкой нити..." из серии "В доме Ульяновых", посвященный жизни и творчеству артиста. Артисты Северной Драмы рассказывают, как Михаил Александрович все-таки попал в Щукинское училище, несмотря на многочисленные превратности судьбы. Всего будет пять небольших спектаклей о разных периодах жизни Михаила Александровича", - сказали в Минкульте.

Дом-музей им. Ульянова ранее входил в структуру Омского государственного историко-краеведческого музея, но этим летом был передан в оперативное управление Северному театру, рассказали ТАСС в пресс-службе Минкульта. Благодаря этому театр получил новую площадку, на которой объединил такие сферы, как театр, музей и туризм. Спектакли длительностью около 30 минут будут проходить в самом доме, а в летний период - еще и на улице, на дворовой территории.

Советский и российский актер, народный артист СССР Михаил Ульянов родился в 1927 году в селе Бергамак Тарского округа Омской области. В Таре он провел детство и юность, там же в начале Великой Отечественной войны впервые вышел на любительскую сцену, а затем поехал учиться в Омский драматический театр, где в эвакуации работал театр Вахтангова. В 1946 году Ульянов приехал в Москву, поступил в театральное училище им. Щукина и после его окончания получил приглашение в Вахтанговский театр, где прослужил всю жизнь.

В Таре Ульянову поставлен памятник, его именем назвали улицу. В родительском доме актера - традиционной избе-пятистенке постройки первой четверти XX века, где семья актера жила в 1930-1940-е годы, открыт мемориальный музей. Экспозиция состоит из двух разделов. В одной из комнат воссоздана обстановка, которая окружала будущего актера до отъезда на учебу. Во второй комнате размещены стенды с разнообразными материалами о его жизненном пути и творчестве.