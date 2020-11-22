Губернатор Красноярского края поддержал переименование архипелага Северная Земля

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал идею вернуть имя Николая II архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане. Предложение выдвинула группа общественников. Об этом говорится в письме на имя спикера Заксобрания региона Дмитрия Свиридова, подписанным первым вице-губернатором - руководителем администрации губернатора региона Сергеем Пономаренко, документ есть в распоряжении ТАСС.

В конце сентября письмо с предложением вернуть имя Николая II архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане направлено в адрес властей Красноярского края. Обращение поддержали путешественник Федор Конюхов, епископ Нарьян-Марский Иаков, внучка первооткрывателя архипелага Бориса Вилькицкого - Ирина Тихомирова, депутат Госдумы Виктор Зубарев.

"К губернатору Красноярского края А.В. Уссу и в ваш адрес обратился депутат Государственной думы Федерального собрания РФ В. В. Зубарев с общественной инициативой о возвращении архипелагу Северная Земля исторического названия "Земля Императора Николая II". Губернатор края поддержал данное предложение", - говорится в документе. Также в письме указывается, что в 2006 году думой тогда Таймырского автономного округа (с 1 января 2007 года имеет статус Таймырского муниципального района Красноярского края) было принято решение о возвращении этого названия архипелагу, но процедура переименования не была завершена и этот вопрос остается актуальном.

Ранее комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания края отправил запросы в научно-экспертные, государственные и муниципальные структуры: Академию наук, МГУ, Русское географическое общество, Сибирский федеральный университет, администрацию Таймырского района, губернатору края выразить свое отношение к данной инициативе.

Как сообщил ТАСС первый вице-спикер Заксобрания - председатель комитета по госустройству Сергей Попов, пока ответы получены от Русского географического общества (РГО) и губернатора региона. "Первоочередной задачей по сохранению истории освоение акваторий морей Арктики и Дальнего Востока, запечатленной в наименованиях географических объектов, является не переименование крупного архипелага, по которому долгое время ведутся острые дискуссии в российском обществе, а целенаправленная работа со стороны государства, научных и общественных организаций по выявлению, сохранению и популяризации топонимического наследия, повышению доступности для населения современных топографических карт и атласов, подготовка и издание специальных атласов, карт и книг", - говорится в ответе РГО.

Также поступили обращения от общественных организаций, в порядке собственной инициативы. По его словам, до конца года комитет намерен собрать поступившие обращения и в 2021 году региональный парламент запустит публичное общественное обсуждение. "Никто годами ждать ответы не собирается. Месяц - полтора этого вполне достаточно для тех, кто хотел ответить", - подчеркнул он.

Об архипелаге

Архипелаг открыт 4 сентября 1913 года гидрографической экспедицией Вилькицкого. В 1914 году он получил название Земля императора Николая II, один из островов получил название остров цесаревича Алексея. В 1926 году архипелаг переименовали в Северную землю, остров цесаревича Алексея - в остров Малый Таймыр.

Архипелаг расположен севернее полуострова Таймыр в Красноярском крае на границе Карского моря и моря Лаптевых. В его составе четыре крупных острова: Октябрьской Революции, Комсомолец, Большевик, Пионер и нескольких мелких: Шмидта, Старокадомского, Крупской, Малый Таймыр и другие. Площадь - около 37 тыс. кв. км.