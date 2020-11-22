В Кузбассе при тушении подземного пожара произошел сход горной породы

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Частичный сход горной породы произошел на отвале отработанного угольного разреза возле поселка Апанас в Новокузнецком районе Кемеровской области, где с апреля введен режим ЧС и ведется тушение подземного пожара. Опасности для жителей поселка нет, сообщил в воскресенье в своем Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"На блоке №5 отвала, расположенного возле поселка Апанас в Новокузнецком районе, где идет тушение эндогенного пожара, вчера был зафиксирован частичный сход горной породы. Опасности для людей и населенного пункта произошедшее не представляет. По предварительным данным, одной из причин обрушения стало ведение работ по тушению", - написал Панов.

Он сообщил, что специалисты муниципального учреждения "Защита населения и территории Новокузнецкого района" и общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Сибирского управления Росприроднадзора осмотрели место происшествия. "Во вторник на отвале будет работать комиссия, которая детально изучит причины и даст оценку произошедшему", - добавил замгубернатора.

Подземный пожар в Новокузнецком районе между поселками Алексеевка, Ананьино и Апанас, где проживают около 200 человек, был обнаружен в конце декабря 2019 года, когда в районе угольных отвалов из-за нагрева земли начал таять снег. Работы по ликвидации подземного горения начались весной текущего года и продолжаются до сих пор.

Угольный отвал, где сейчас происходит подземное горение, образовался из вскрышных пород в результате угледобычи, которую до 2001 года в этом районе вел разрез "Листвянский". Потом лицензия на добычу переходила еще к нескольким частным предприятиям и в результате была возвращена государству, а участок законсервировали. Так как сейчас хозяина у отвала нет, работы по локализации и тушению подземного пожара финансируются за счет областного бюджета.