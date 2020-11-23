Экс-замначальника Минприроды на Алтае осудили за ущерб лесному фонду

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Черных и бывший начальник-лесничий Белокурихинского лесничества Сергей Пухирев признаны виновными в превышении должностных полномочий. Они нанесли ущерб лесному фонду на миллион рублей, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК по региону.

В июне 2020 года сообщалось, что оба - на тот момент подозреваемых - полностью признали вину. В отношении Черных и Пухирева было возбуждено уголовное дело.

"Суд вынес приговор бывшему замминистра природных ресурсов и экологии края и бывшему начальнику лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Минприроды края. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщают в ведомстве.

По данным следствия и суда, в 2016 году предприниматель попросил начальника-лесничего организовать рубки в Белокурихинском лесничестве в Смоленском районе для обустройства здесь горнолыжной трассы. Лесничий сообщил об этом замначальника Минприроды края. В 2017 году чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва. Должностные лица превысили полномочия, нанесли вред экологии, ущерб лесному фонду составил 1 млн рублей.

Замминистра в связи с полным признанием вины и возмещением ущерба суд назначил штраф в 35 тыс. рублей, начальнику-лесничему - лишение свободы на год условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.