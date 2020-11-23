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В УФСИН сообщили, что колония в Барнауле работает в штатном режиме после пожара

В результате возгорания никто не пострадал

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Исправительная колония № 3 в Барнауле, где вечером 22 ноября произошел пожар, функционирует в штатном режиме, сообщается на сайте УФСИН России по Алтайскому краю в понедельник.

"Пострадавших среди сотрудников ИК-3 и осужденных нет. Учреждение функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в исправительной колонии № 3 произошло возгорание кровли банно-прачечного комплекса - в УФСИН поясняют, что он находится на территории производственной зоны учреждения.

Исправительная колония № 3 строгого режима является одной из крупнейших в Алтайском крае. Она рассчитана на 1 953 заключенных. В колонии работают центр трудовой адаптации, филиалы вечерней общеобразовательной школы и казенного профессионального образовательного учреждения.

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