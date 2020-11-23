Источник: экс-прокурора Новосибирска задержали по подозрению в превышении полномочий

ТАСС, 23 ноября. Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ференец задержан по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что задержание Ференца связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" был арестован летом. Против него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура региона отказалась от комментариев.

Другой источник в силовых структурах пояснил, что вместе с Ференцом задержана бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Источник пояснил, что Яровой много лет имел коррупционные контакты с руководителями региональной прокуратуры. Он руководил ООО "Канон", с помощью которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур. В октябре 2018 года была проведена комплексная проверка прокуратуры региона, по результатам которой был уволен заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин, руководитель прокуратуры региона Владимир Фалилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Денис Ференец, 40 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник отметил, что Яровой был привлечен к уголовной ответственности летом текущего года из-за получения денег от бывшего гендиректора "Винапа" Юрия Верясова за прекращение уголовного преследования в отношении последнего. Адвокат Ярового Павел Лузан отказался комментировать эту информацию.

Ференец возглавлял новосибирскую прокуратуру с 2016 года. Летом текущего года он ушел в отставку.