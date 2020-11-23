В Кузбассе на закупку лекарств и средств защиты направят дополнительно 1,6 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены направить 1,6 млрд рублей на создание трехмесячного запаса медикаментов, средств индивидуальной защиты и тест-систем для борьбы с коронавирусом. Деньги выделены региону из федерального бюджета и будут освоены до конца текущего года, сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"До конца года дополнительно планируется направить за счет дотации из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на создание трехмесячного запаса на борьбу с COVID-19: медикаменты, тест-системы для диагностики, выплаты медработникам, реализацию "кислородной карты", средства индивидуальной защиты", - говорится в тексте ответа на запрос.

По данным кузбасского минздрава, всего с начала пандемии на борьбу с коронавирусом регион получил 7,9 млрд рублей из федерального бюджета. В настоящий момент эти средства освоены на 80%, в полном объеме деньги будут распределены до конца текущего года. Значительная часть суммы - 2,6 млрд рублей - направлена на стимулирующие выплаты медработникам. Еще 1,2 млрд рублей - на оснащение коечного фонда ковидных госпиталей, приобретение средств индивидуальной защиты и монтаж кислородных сетей.

В регионе в настоящий момент развернуто свыше 4,8 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, более половины из них обеспечены кислородом, включая аппараты ИВЛ. За счет средств федерального и регионального бюджетов регион намерен также приобрести 454 мобильных кислородных концентратора, которые можно установить в стационарах для кислородной поддержки пациентов с коронавирусом и пневмонией. Это позволит обеспечить еще свыше 700 коек кислородом.

По данным регионального оперативного штаба на 23 ноября, в Кузбассе зарегистрировано 19 730 случаев заражения коронавирусом, в том числе 177 за минувшие сутки. Выздоровели 16 040 человек, умерли 349, остальные находятся под наблюдением медиков. Жителям региона в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию, работодателям желательно перевести порядка 30% сотрудников на дистанционную работу.