Медики рассказали о состоянии шестилетней девочки из Томска, упавшей с четвертого этажа

ТОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Шестилетний ребенок, упавший с четвертого этажа жилого дома в Томске, не получил ни одного перелома. Состояние девочки медики оценивают как близкое к удовлетворительному, сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По данным местных СМИ, ребенок выпал из окна четвертого этажа. На опубликованном в соцсетях видео девочка падает в сугроб на газоне, вылезает из него и уходит из кадра. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения, инцидент произошел 21 ноября. После падения ей была экстренно вызвала скорая медицинская помощь. Девочка доставлена в больницу скорой медицинской помощи № 2, где она провела ночь в реанимации.

"Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Ее состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Андрея Караваева.

Несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов. Сейчас она находится в травматологическом отделении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Томской области, следователи начали проверку. "По предварительным данным, 21 ноября 2020 года в вечернее время шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Томска. Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома", - отмечается в сообщении.