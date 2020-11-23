В атмосфере Омска выявили превышение ПДК четырех загрязняющих веществ

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Посты мониторинга загрязнения атмосферы в Омске выявили в воздухе превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, оксида азота, сероводорода и мелкодисперсных частиц, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минприроды. В настоящий момент превышение нормы содержания оксида азота фиксируется сразу в трех точках Омска.

"[22 ноября] на автоматизированном посту по ул. Заслонова в разное время фиксировалось превышение ПДК по этилбензолу (1,65 ПДК, 1,2 ПДК), по мелкодисперсным частицам РМ10 (1,02, 1,89, 1,22 ПДК). <…> Также 22 ноября был организован выезд экологической лаборатории. Замеры проводились в промзоне Советского округа г. Омска. Зафиксировано превышение оксида азота (1,82 ПДК), сероводорода (1,25 ПДК)", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что в Омске до 11:00 (8:00 мск) объявлен режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосфере. В настоящий момент на автоматизированных постах мониторинга на улицах 10 лет Октября, 4-я Поселковая и Заслонова продолжают фиксировать превышение ПДК оксида азота. Информация о выявленных загрязнениях передана в Росприроднадзор.

По данным министерства, 22 ноября на омской ТЭЦ-5, принадлежащей компании ТГК-11, произошли технологические нарушения. При этом в Минприроды ТАСС подчеркнули, что связать случаи загрязнения воздуха с нарушениями на ТЭЦ могут только надзорные органы.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.