Прокуратура в Приангарье проверяет компанию, работники которой попали в ДТП с автобусом

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области начала проверку на предмет исполнения законодательства об охране труда на предприятии, работники которого в понедельник пострадали при опрокидывании автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"47-летний водитель автобуса ПАЗ осуществлял перевозку работников ООО "Байкальская энергетическая компания". Водитель не справился с управлением и допустил съезд на обочину, в результате транспортное средство перевернулось. Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятии, по результатам которой при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате ДТП пострадали шесть человек, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области ранее сообщала о пяти пострадавших. По предварительным данным, тяжелых травм никто не получил. Всего в салоне было 22 человека. Тех, кто не пострадал, другим автобусом доставили на работу.

ООО "Байкальская энергетическая компания" - теплоснабжающая организация.

ДТП произошло утром в понедельник в городе Усть-Илимске.