Новосибирская область получит дополнительно 111 млн рублей на выплаты медработникам

"Комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 111 млн рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета 111 млн рублей на оплату отпуска, а также выплату компенсаций за неиспользованный отпуск медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального собрания РФ, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Жуков уточнил, что средства получат те, кому в 2020 году предоставляли стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Весной этого года дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, также были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получали по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.

По данным оперативного штаба на утро 22 ноября в регионе зарегистрировано 21 259 случаев инфицирования коронавирусом (+178 за минувшие сутки). 17 263 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки). Всего в регионе от коронавируса умерли 693 человека (+6 за сутки).