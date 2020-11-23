Росздравнадзор проведет внеплановую проверку работы Минздрава Республики Алтай

"На основании поручения руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения <...> в отношении Министерства [здравоохранения] Республики Алтай начата выездная внеплановая проверка по вопросам выработки и соблюдения мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции, а также своевременного и полного развертывания дополнительных инфекционных коек, их оснащение медицинским оборудованием", - говорится в сообщении.

ТАСС, 23 ноября. Представители Росздравнадзора начали выездную внеплановую проверку Минздрава Республики Алтай, чтобы выработать меры для снижения темпов распространения коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте территориального органа Росздравнадзора по региону.

Ранее Росздравнадзор сообщал, что в регионе выявлен ряд проблем, связанных с оказанием помощи жителям региона, у которых диагностирован коронавирус. По данным на 13 ноября, ведомство сообщало о приросте больных, дефиците медиков, длительности анализов ПЦР на коронавирусную инфекцию, задержках выдачи распоряжений Роспотребнадзора о самоизоляции контактных граждан. Также отмечались проблемы в обеспеченности лабораторий реагентами и расходниками, отсутствие амбулаторного КТ-центра и передвижного томографа, транспорта для вызовов.

В адрес Минздрава республики были направлены предложения по созданию Центра для наблюдения и лечения амбулаторных больных, укомплектованию штатов поликлинических подразделений медработниками, обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты, дополнительным автотранспортом.

По данным регионального оперштаба на 22 ноября, за сутки выявлено 125 случаев вируса, всего за время пандемии - 10 462, умерли за время пандемии 95 человек с коронавирусом.