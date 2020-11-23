В трех городах Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеоусловий

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен на сутки сразу в трех городах Кузбасса, где похолодало и из-за слабого ветра возможно скопление вредных веществ в нижних слоях атмосферы. Промышленные предприятия в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске должны ограничить выбросы на 15-20%, сообщается в понедельник на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Новокузнецке, г. Прокопьевске, г. Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям городов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму (при режиме НМУ I степени выбросы сокращаются на 15-20% - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Для Кемерова режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 18:00 (14:00 мск) 23 ноября, в Прокопьевске и Новокузнецке на день дольше - до 18:00 (14:00 мск) 24 ноября. В соответствии с погодными условиями действие ограничений может быть продлено.

По данным на официальном сайте Гидрометцентра России, в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, наблюдается слабый ветер - всего 1-2 м/с, без осадков, температура ночью минус 12-14 градусов по Цельсию, днем до -8. К концу недели, по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание до -19 градусов. При этом характер погоды должен остаться прежним - без ветра и осадков.