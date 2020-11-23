На шахте в Кузбассе при обрушении горной породы погиб рабочий

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Обрушение горной породы произошло днем в воскресенье в горной выработке шахты в Новокузнецком районе Кузбасса, погиб один рабочий. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполнял наряд на установку оборудования. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы несовместимые с жизнью, напарник не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки будет проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли требования безопасности при угледобыче. По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, обрушение произошло в забое угольной шахты "Есаульская" (входит в Распадскую угольную компанию, Evraz).

"Есаульская" временно приостановила работу на аварийном участке по требованию Ростехнадзора. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"Предприятие работает, но добыча частично приостановлена на [аварийном] участке инспектором Ростехнадзора, документы [об административном приостановлении деятельности] переданы в суд", - сказали в министерстве.

Шахта "Есаульская" работает с 1984 года в Новокузнецком районе Кузбасса. Среднегодовая добыча составляет порядка 1,4 млн т коксующегося угля марки Ж. Уголь "Есаульской" поступает на переработку на центральные обогатительные фабрики "Кузнецкая" и "Абашевская", а затем на металлургические комбинаты Evraz.