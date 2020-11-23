Финансирование программы газификации Новосибирской области сократят на треть в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2021 году сократить финансирование программы газификации региона почти на 34% по сравнению с текущим годом, когда расходы должны составить 213,4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимир Нормайкин.

"В соответствии с проектом закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" на реализацию мероприятий подпрограммы "Газификация" государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" в 2021 году планируется направить 142,8 млн рублей. В 2020 году на газификацию предусмотрено средств из областного бюджета 213,4 млн рублей", - сказал Нормайкин.

И. о. министра пояснил, что газификация Новосибирской области с 2005 года проходит в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией "Газпром", в 2020 году завершается очередная пятилетняя инвестиционная программа. В настоящее время стороны формируют программу развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы.

Ранее аудитор контрольно-счетной палаты региона Валерий Алехин сообщал, что дефицит областного бюджета на выполнение обязательств перед "Газпромом" составлял 739,6 млн рублей. По словам Нормайкина, в настоящее время, исходя из трехлетнего утвержденного закона об областном бюджете, дефицит средств на 2016-2020 годы отсутствует.

По состоянию на ноябрь 2020 года уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области составляет 33,84%, газифицировано 132,7 тыс. домовладений. Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов сообщал, что общая сумма средств, направленных на газификацию Новосибирской области в 2019 году, составляла более 1,2 млрд рублей, из которых 407 млн рублей - средства областного бюджета.