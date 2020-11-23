В красноярском заказнике с начала года родилось более 70 детенышей марала

ТАСС, 23 ноября. Больше 70 детенышей марала - горного оленя, занесенного в Красную книгу Красноярского края, родились в питомнике диких копытным животных на территории заказника "Бюзинский", единственного в регионе, где занимаются восстановлением популяции этого животного. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования региона со ссылкой на руководителя краевой дирекции по Особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Александра Ногина.

"За годы работы питомника на свет появилось 243 марала. Приплод этого года особенно обилен: если в прошлом году телят было 47, то сегодня их на три десятка больше. По полу они разделились практически поровну: 37 самцов, 38 самок", - приводит пресс-служба слова Ногина.

Какое-то время детеныши будут находится под присмотром госинспекторов дирекции ООПТ. Как сообщают в министерстве, питомник диких копытных животных в заказнике "Бюзинский" является единственный в своем роде и располагается в Балахтинском районе на юго-западе Красноярского края. С 2014 года в учреждении восстанавливают популяцию маралов на всей территории региона. "Шесть лет назад в питомник завезли 60 особей марала. На следующее лето появился первый приплод, а еще через два года выросших в питомнике оленей отпустили в естественную среду обитания. Всего за годы существования питомника было выпущено 133 марала", - сообщили в пресс-службе.

Марал - крупное парнокопытное семейства оленевых, вес которого достигает 400 кг. Кроме внушительного веса, марал также обладает ветвистыми рогами. Его не окостеневшие, молодые рога называются "пантами" и активно используются в медицине за счет наличия в них большого количества микроэлементов - железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот. Марал распространен на северо-западе и севере центральной части Монголии, в горных лесах Алтая, в Саянах и в Прибайкалье в Сибири. Несмотря на большую распространенность на территории РФ, в Красноярском крае марал занесен в Красную книгу. Популяция оленя в регионе сократилась из-за бесконтрольной охоты.