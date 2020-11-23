Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку после критики полпреда

ТАСС, 23 ноября. Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко подал в отставку после того, как работу ведомства раскритиковал полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства республики.

На прошлой неделе Меняйло, приезжавший в регион из-за сложной ситуации с коронавирусом, раскритиковал работу Минздрава. По его словам, ведомство не справлялось с задачами в организации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава региона Валентин Коновалов сообщил журналистам, что проведет кадровые изменения.