Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку после критики полпреда

ТАСС, 23 ноября. Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко подал в отставку после того, как работу ведомства раскритиковал полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства республики.
На прошлой неделе Меняйло, приезжавший в регион из-за сложной ситуации с коронавирусом, раскритиковал работу Минздрава. По его словам, ведомство не справлялось с задачами в организации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава региона Валентин Коновалов сообщил журналистам, что проведет кадровые изменения.
"Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое удовлетворено главой республики Валентином Коноваловым", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского Минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло". Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель министра Александр Стреленко.
55-летний Шевченко был назначен на пост министра в сентябре этого года. До своего назначения министром он в разные годы работал вице-мэром Красноярска, вице-губернатором Новосибирской области.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 10,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 7 тыс. человек, умерли 99 пациентов.