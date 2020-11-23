Первая за Уралом пара гигантских муравьедов поселилась в зоопарке Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Первая за Уралом пара южноамериканских гигантских муравьедов, занесенных в Международную Красную книгу, поступила в один из крупнейших в РФ Новосибирский зоопарк имени Р. А Шило. Животные прибыли в Новосибирск из Дании, сообщается в понедельник на сайте зоопарка.

"Новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Нюкёбинг-Морс (Дания) пару гигантских муравьедов в рамках Европейской программы сохранения вида. Они размещены в павильоне "Тропический мир". Наших гигантских муравьедов зовут Калле и Майя. Пара была сформирована несколько лет назад, у них уже рождались детеныши. До прибытия Калле и Майи в Новосибирск, в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке", - говорится в сообщении.

Перед приездом в Новосибирск муравьеды проделали долгий путь с двумя пересадками во Франкфурте-на-Майне и Москве. Перед тем, как транспортировать животных в новосибирский зоопарк, сотрудники учреждения съездили к коллегам в Калининград, чтобы посмотреть, как они работают с этими животным. "Вид считается довольно сложным в содержании, есть тонкости, особенно в плане кормления. Но биологам, как правило, удается составить для них сбалансированную диету. Кроме насекомых они получают фрукты, вареные яйца, фарш", - пояснили в зоопарке.

Гигантские муравьеды относятся к отряду неполнозубых. В этом отряде кроме муравьедов есть еще ленивцы и броненосцы. У муравьедов тоже замедлен метаболизм, и они не быстро двигаются, но внешне с ленивцами у них мало сходства.

Гигантский муравьед - самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела достигает 130 см. Хвост у него очень пушистый и длинный, отчего животное кажется еще больше. Самое удивительное у гигантского муравьеда - его длинная трубкообразная голова. У него нет зубов, а язык достигает в длину 60 см. Он нужен муравьеду для добычи корма. Животное разрушает муравейники, и языком (который смочен липкой слюной) быстро собирает насекомых.

Вид обитает в Южной и Центральной Америке и внесен в Международную Красную книгу. Природная популяция сокращается из-за критических изменений среды обитания. Эти животные часто гибнут в лесных пожарах. В рамках специальных программ природоохранные организации, научные институты, зоологические парки ведут работу по сохранению вида.

О зоопарке

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 700 видов животных на площади 60 га. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых - амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.