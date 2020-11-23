Эксперты считают, что рядом с четвертым мостом в Новосибирске нужны две новых развязки

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Две дополнительные дорожные развязки на левом и правом берегах реки Обь в Новосибирске необходимо построить рядом с одним из крупнейших инфраструктурных проектов России - четвертым автодорожным мостом через реку Обь в Новосибирске. Только такая мера позволит снизить транспортную нагрузку на задыхающийся от пробок город, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске строят на основе концессионного соглашения с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области. Проект предполагает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км. Стоимость проекта оценивается в 38 млрд рублей, проезд по мосту предполагается сделать платным. Работы должны завершить до конца 2022 года.

"В таком виде новый мост не улучшит транспортную инфраструктуру города, а при отсутствии дополнительных развязок даже затруднит передвижения по городу: не позволит жителям напрямую добираться в центр и на одну из крупнейших развязок левого берега - площадь Карла Маркса. Проблему осложнит намечающаяся реконструкция Октябрьского моста (самый старый автодорожный мост через Обь в черте Новосибирска), который сейчас обеспечивает выезд на площадь с правого берега. Если мы ограничим движение по Октябрьскому мосту и не дадим людям напрямую проехать на ту же площадь Маркса, то это будет транспортный коллапс", - считает член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Александр Стефанов.

В текущем проекте съезды с моста предусмотрены на Южной площади и площади Энергетиков - крупных транспортных узлах, которые и сейчас сильно загружены транспортом. По мнению Стефанова, они должны быть дополнены другими выездами и заездами на мосты.

В качестве примера он привел предусмотренную проектом в левобережье Новосибирска широкую четырехполосную магистраль для заезда на мост. Одна из ее полос будет служить для заезда на еще одну существующую переправу через Обь - Димитровский мост. Из-за того, что строящийся объект будет платным, считает спикер, многие не станут по нему ездить, а именно эта одна полоса будет постоянно перегруженной, что приведет к образованию пробок при заездах на мосты. Чтобы избежать этого, заезды на мосты необходимо разделить, считает эксперт.

Развязки вне проекта

Со Стефановым согласен и руководитель новосибирского регионального отделения Федерации автомобилистов России Вячеслав Ашурков. По его мнению, четвертый мост может повторить судьбу построенного в 2014 году и загруженного не полностью сегодня Бугринского моста через Обь, проект которого тоже критиковали как потенциально невостребованный автомобилистами. Однако при этом город все же нуждается в новом мосте, так как без него автомобилисты будут обречены на пробки после закрытия Октябрьского моста на ремонт.

"Можно сделать дополнительные подъездные пути и развязки вне проекта строительства четвертого моста. Думаю, что на правом берегу это узел Южной площади, перекресток Красного проспекта (центральной улицы города) и улицы Большевистская (магистраль, соединяющая центр с густонаселенными южными районами)", - сказал Ашурков.

В то же время, считает он, при грамотном позиционировании и решении проблем с развязками четвертый мост вполне способен разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, особенно если за проезд по нему согласятся платить владельцы большегрузов.

И. о. министра транспорта Вячеслав Невежин подтвердил ТАСС, что проект строительства четвертого моста не предусматривает прямых съездов на улицу Большевистскую и Красный проспект, на которые указывали эксперты. Такое решение он объяснил стремлением не усугублять ситуацию с пробками на этих улицах. Невежин также отметил, что новый мост должен разгрузить существующие мосты, улучшить городские транспортные связи, включая аэропорт Толмачево и зону промышленно-логистического парка под Новосибирском, ускорить городской и транзитный трафик.

"Следует отметить, что на левобережной части мостовой переход в своем составе имеет две транспортные развязки на площадях Труда и Энергетиков с выходом на улицы Станиславского и Станционную, что позволит осуществить транзит автотранспорта с западного направления (трасса Р-254 "Иртыш" Челябинск - Омск - Новосибирск). Используя съезды на Южной площади на Ипподромскую магистраль, возможен транзит автотранспорта на восток (трасса Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Красноярск - Иркутск)", - отметил и. о. министра.