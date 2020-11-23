В Иркутской области из-за пандемии запретили корпоративы и караоке

"Работодатели должны исключить праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, в том числе в помещениях организаций, общепита, туристических базах. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора [о введении режима повышенной готовности]. Они будут доведены до руководителей государственных учреждений, а также представителей бизнеса и предприятий сферы общественного питания", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией запретили проведение корпоративов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, для заведений общепита установлен запрет на работу караоке, дискотек, на организацию развлекательных программ.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 23 ноября подтверждено 30 443 случая заражения, прирост за последние сутки составил 268 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 25 949 человек, умерли 785.

Из-за осложнения эпидобстановки и увеличения ежесуточного прироста заразившихся ранее в Иркутской области для жителей старше 65 лет режим самоизоляции продлили по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг рекомендовали обеспечивать посетителей защитными масками, работу заведений общепита ограничили до 23:00. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.