Из-за аномально теплой погоды в Республике Алтай начал таять лед на горных реках

ТАСС, 23 ноября. Лед, образовавшийся во время холодов на малых горных реках в Чемальском районе Республики Алтай, начал таять из-за аномального тепла последних нескольких дней. Реки вскрылись ото льда и сильный поток воды подтопил берега сел и небольшой участок дороги, но серьезного ущерба не нанес, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Лед из двух малых рек унесло в реку Катунь (самая большая и главная река Горного Алтая - прим. ТАСС), вода вышла из берегов, но приусадебные участки и жилые дома не топила. Было лишь кратковременное подтопление участка автотрассы - ущерба вода не нанесла. Для Республики Алтай такая погода - характерное явление, особенно в Чемальском, Онгудайском и иногда Шебалинском районе", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в аккаунте в Instagram республиканского управления автодорог общего пользования "Горно-Алтайавтодор", дорожники ликвидируют последствия подтопления участка трассы - пробивают борозды в наледи, отводят воду, делают водозадерживающие дамбы, углубляют русла рек, обрабатывают скользкие участки дороги противогололедными материалами.

По словам представителя ГУ МЧС, такое явление связано с тем что, в малых реках уровень воды сильно падает к зиме. Когда лед устанавливается там, где ближе всего дно, возникают пробки: лед не прочный, не схватился, ледовая пробка быстро смещается от давления и вода со льдом несутся в Катунь. Сейчас ситуация находится на контроле у местных властей. Если реки начнут выходить из берегов и создадут угрозу подтопления, муниципалитеты используют гидроклин - специальный агрегат для колки льда. Сейчас малые реки вернулись в свои русла.