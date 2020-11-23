Жители Новосибирска смогут поздравить друг друга с Новым годом на онлайн-вечеринке

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирска в связи с пандемией коронавируса поддержали онлайн-проект "домашней вечеринки" для празднования Нового 2021 года. Платформа должна объединить в онлайн-пространстве жителей города и их известных земляков, об этом в понедельник на заседании организационного комитета городской администрации по подготовке к Новому году сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"В связи с общей рекомендацией главного санитарного врача еще одна особенность проведения праздника 2020-2021 года - это отсутствие мероприятий. Наш департамент поддержал проект компании "Энгиро". Совместный проект города Новосибирска и креативного бюро - "Встретим Новый год по-новому, или самая большая домашняя новогодняя онлайн-вечеринка в мире из Новосибирска", - сказала Терешкова.

По ее словам, с помощью этого проекта планируют объединить всех жителей Новосибирска, участниками трансляции должны стать знаменитые земляки - актриса Татьяна Лазарева, борец и член Совета Федерации от региона Александр Карелин, скрипач Вадим Репин и, возможно, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Участники смогут поздравить друг друга в режиме онлайн.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщала ТАСС, что в городе установят елку, сделают катки и новогоднее оформление, однако никаких массовых мероприятий до 31 декабря не будет. Она пояснила, что посещать городские катки можно будет только с соблюдением противоэпидемических мер, в том числе социальной дистанции. На льду одновременно сможет находиться определенное количество человек.