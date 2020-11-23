В Красноярском крае запретили банкеты и корпоративы в кафе

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Корпоративы и банкеты запрещены со вторника в заведениях общепита в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на изменения в указе губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. <...> Помимо уже действующего запрета на проведение свадеб и юбилеев с завтрашнего дня будет запрещено проводить и другие развлекательные, зрелищные и корпоративные мероприятия, в том числе банкеты в кафе и ресторанах", - сообщили в пресс-службе.

В регионе уже действуют ограничения в работе организаций общественного питания. Они не могут работать после 23:00 часов. В начале ноября в крае были запрещены проведения свадеб и юбилеев.

В крае в общественных местах действует масочный режим. Все спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостановили оказание услуг населению. В торгово-развлекательных центрах посетителям ограничен доступ к интернету через бесплатный Wi-Fi, а детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

По данным на 23 ноября, в регионе зарегистрированы почти 32,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 26,3 тыс. заболевших выздоровели, 955 человек умерли.