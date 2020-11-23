Поджигателя самой высокогорной часовни в России отправили на принудительное лечение

ТАСС, 23 ноября. Мужчину, совершившего умышленный поджог самой высокогорной в России часовни, находившейся у подножия горы Белуха в Республике Алтай, суд направил на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

14 июня у подножия горы Белуха пожар уничтожил часовню в честь архангела Михаила, бывшую самой высокогорной культовой православной постройкой в России. Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.

"Состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении жителя села Усть-Кокса по факту деяния, предусмотренного статьей 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба"). Суд назначил ему принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в сообщении.

С учетом доказательств суд установил, что в ночь на 13 июня 2020 года мужчина путем поджога умышленно уничтожил часовню Архангела Михаила, причинив местной православной религиозной организации значительный ущерб на сумму более 1,9 млн рублей.

Как ранее сообщали ТАСС в Горно-Алтайской епархии, часовню планируется перестроить.

Летом 2020 года сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге часовни. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Местные жители видели его недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога").