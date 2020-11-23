Омская область по итогам 2020 года обновит автопарк для охотинспекторов более чем на 60%

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области, северная часть которой покрыта труднопроходимой тайгой, в этом году проведут самая масштабное за последние годы - более чем на 60% - обновление автопарка регионального управления по охране животного мира, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства. Для охотинспекторов, которые регулярно выявляют случаи браконьерства, будет приобретено 35 единиц техники повышенной проходимости.

"По итогам этого года у нас будет, наверное, самое масштабное обновление техники в службе охраны заказников и охотничьих угодий за последние годы. В результате транспорт охотинспекторов обновится на две трети. <…> Надеюсь, что с каждым таким техническим обновлением результаты противодействия браконьерству будут все выше. Наша задача - сберечь многообразие животного мира, природы, которой славится Омская область", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По данным правительства, в августе регион приобрел 4 снегоболотохода и 10 автомобилей, в понедельник охотинспекторы получили 12 внедорожников, еще 9 автомобилей повышенной проходимости будет приобретено в декабре. На эти цели из бюджета региона было выделено более 40 млн рублей. "Результаты технического обновления сразу становятся видны: с появлением возможности проводить рейды на новых скоростных автомобилях резко возрастает количество составленных актов за нарушения", - отметили в пресс-службе.

Охотинспектор Исилькульского района Александр Калашников отметил, что при борьбе с браконьерами особенно важна проходимость и надежность техники. "Транспорт быстро изнашивается, так как эксплуатируется в экстремальных условиях: по дорогам браконьеры не ездят", - приводит его слова пресс-служба. Машины, уже непригодные для преследования, но находящиеся в рабочем состоянии, передаются в районы для нужд сельских поселений.

На территории Омской области встречаются более 250 видов птиц и около 70 видов млекопитающих. В регионе, особенно в лесистой северной части области, нередки случаи незаконной добычи копытных животных. Так, 12 ноября в Называевском районе охотинспектор после преследования смог задержать трех браконьеров, которые убили двух косуль. В августе в Исилькульском районе были пойманы пять местных жителей, которые только за один выезд застрелили пять косуль.