В Иркутской области планируют построить три школы с привлечением частных инвестиций

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают построить в регионе три школы на условиях государственно-частного партнерства, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с Министерством просвещения России разрабатывает новые правила софинансирования строительства школ с привлечением средств федерального бюджета в рамках концессионных соглашений. <…> Новые правила предоставления грантов предполагают строительство школ только в крупных городах. В Приангарье рассматривается создание двух школ в Иркутске на 1 500 мест каждая, в микрорайонах Ново-Ленино и Союз, и Черемхово на 1 275 мест", - говорится в сообщении.

Предполагается, что будет заключено концессионное соглашение между частным инвестором и регионом, а также соглашение с банком, по которому регион берет на себя финансовые гарантии.

"Вопрос строительства новых общеобразовательных учреждений в Иркутской области, создания дополнительных мест в образовательных организациях актуальный для нашего региона. В Иркутской области сейчас почти 335 тыс. учеников, из них больше 36 тыс. первоклассников. Школ катастрофически не хватает. Дети учатся в две, а то и три смены", - приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который отметил, что строительство школ по концессионным соглашениям может стать одним из вариантов решения проблемы.