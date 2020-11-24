На Алтае появится кемпинг с юртами, где воссоздадут атмосферу быта тюрков-кочевников

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Первый в Алтайском крае кемпинг с юртами для туристов, подобных тем, в которых жили кочевники-тюрки, создадут на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь", сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности.

"Проект турфирмы "Арго" получил грантовую поддержку Ростуризма - гранты выдавались на проекты в сфере развития внутреннего и въездного туризма, подобную поддержку оказывали впервые. Для Алтайского края глэмпинг подобного формата с юртами для туристов будет первым. Это совершенно новый для региона турпродукт с погружением в историческую ретроспективу - турист сможет пожить в "домах", подобных тем, в которых многие столетия жили тюрки-кочевники", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС инициатор проекта, директор турфирмы Ирина Слесарева, подобный проект планировался давно - экологическое и этническое жилье востребованы у туристов из европейской части России и иностранцев. В России большое количество народов, имеющих тюркские корни и считающих Алтай своей прародиной, так что подобные площадки будут востребованы и у них. Юрты планируется завозить из Киргизии, они будут полностью экологичны - из войлока, точно такими, какими были во времена кочевников. Внутри они будут стилизованы под этническое жилье, однако, по сути, это будут полноценные комфортные номера.

"Последний тренд - эко и этно, юрточный кемпинг одновременно выполняют обе функции, чтобы было необычное и аутентичное средство размещения. В то же время это будут традиционные двухместные номера с удобствами. Наша глубинная этническая, экологическая концепция - мы не будем использовать нетрадиционные материалы. Мы опираемся на опыт Центральной Монголии и Кыргызстана, где сохраняются такие традиции", - пояснила Слесарева.

Кроме того, на территории ОЭЗ в рамках другого гранта Ростуризма компания планирует создать и эко-этнотропу "Бирюзовая", ее маршрут в процессе разработки. Планируется, что тропа пройдет по живописным местам, кроме того, по маршруту расположат копии или детали объектов, отсылающих к культуре древних народов Алтая - это могут быть детали курганов, писаниц (скал с петроглифами, являющихся археологическими памятниками). По словам инициатора проекта, работа будет вестись совместно с этнографами, археологами, фольклористами как из соседней Республики Алтай, так и из Алтайского края. Проект реализуется в партнерстве с Алтайским госуниверситетом. В частности, его специалисты занимаются геодезическими работами, ландшафтным дизайном.

"У нас есть идея сделать и площадку, где можно было бы проводить концерты этнической музыки, стилизованные театральные постановки, гастрономические выставки", - отметила Слесарева.

О площадке "Бирюзовая Катунь"

ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" создана по инициативе администрации региона - там действуют гостиницы, пасеки, галерея, кафе с выставочными помещениями и продолжают строительство. На территории ОЭЗ есть искусственное озеро, которое наполняется из горной реки Катунь, это популярное место отдыха в горной части региона. Алтайский край активно развивает туризм, ежегодно туда приезжают не менее 2 млн человек.