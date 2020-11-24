Суд привлек к рассмотрению дела о разливе ГСМ в Норильске прокуратуру Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края привлек к рассмотрению иска Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") прокуратуру Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, удовлетворенно ли ходатайство прокуратуры региона о вступлении в дело.

После удовлетворения ходатайства прокуратура получила право участвовать в рассмотрении дела в качестве третьего лица.

Загрязнение почвы

Как заявил адвокат Юлий Тай, почва в Норильске загрязнилась из-за работы предприятий региона. "Позиция истца сводится к тому, что они обнаруживают химические вещества и полагают, что они связаны с разливом. Логика истца очень проста, они взяли химический состав топлива и, когда обнаруживают такое вещество (в почве), считают, что это связано с топливом. Наш элементарный расчет показывает, что такой объем веществ не содержится в дизельном топливе. Почва была загрязнена за все время промышленной деятельности всех предприятий региона, выпадали (химические вещества) в виде осадков, но никак не связано с разливом", - сказал Тай.

Он отметил, что эту позицию должно подтвердить готовящееся сейчас заключение экспертов.

Арбитражный суд края приступил к рассмотрению иска 12 октября. До 24 ноября был объявлен перерыв. К этому времени документы для участия в судебном заседании были направлены сторонам, признанным третьими лицами по делу, - ГМК "Норникель" и Министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края. Суд 24 ноября продолжил рассмотрение иска о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде.

В новость были внесены изменения (07:58 мск) - добавлены высказывания адвоката