Умер глава Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьев

Ранее местные СМИ писали о том, что Воробьев заразился коронавирусом и был госпитализирован из Томска в Москву. Как позднее пояснял журналистам вице-губернатор Иван Деев, у главы северского центра ФМБА было редкое осложнение после того, как он переболел COVID-19. В связи с этим ФМБА приняло решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.

ТОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России (СФНКЦ, оказывает медпомощь в закрытом атомграде Северск), депутат Законодательной Думы Томской области Виктор Воробьев, ранее госпитализированный в Москву из-за проблем с сердцем после коронавируса, умер в возрасте 53 лет, сообщили журналистам в пресс-службе СФНКЦ.

"В результате тяжелой болезни ушел из жизни генеральный директор ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России", депутат Законодательной думы Томской области Виктор Александрович Воробьев", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС представитель обладминистрации, Воробьев умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. "Там вопрос сердечно-сосудистой системы прежде всего. На этапе отправки в Москву уже не было COVID. Но, думаю, он не последнюю роль играл", - сказал собеседник агентства.

Виктор Воробьев родился 3 октября 1967 года. С 1993 года, после окончания военно-медицинского факультета Томского медицинского института, проходил службу в ВДВ в качестве военного врача, ветеран военных действий на территории Чеченской республики. С 2008 года возглавлял больницу в родном поселке Самусь, с 2010 года - стал главврачом одной из клиник ФМБА в Северске, с 2014 года - гендиректором северского центра агентства. В сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательной Думы Томской области.

Северск с населением более 110 тыс. человек является самым крупным в РФ закрытым городом. Градообразующим предприятием Северска является "Сибирский химический комбинат" (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.