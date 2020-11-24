Заседание арбитражного суда по делу о разливе ГСМ в Норильске отложили на 4 декабря

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Заседание Арбитражного суда Красноярского края по иску Росприроднадзора на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") о разливе ГСМ под Норильском в конце мая отложено на 4 декабря, сообщила в ходе заседания судья Наталья Варыгина.

"Суд отложил заседание по делу на 4 декабря", - сказала она.

На заседании во вторник суд привлек к рассмотрению дела прокуратуру края, о чем ТАСС сообщил представитель суда. Адвокат НТЭК Юлий Тай в свою очередь сообщил, что загрязнение почвы на месте разлива не в полной мере является следствием происшествия на ТЭЦ-3. Загрязнение произошло в результате деятельности всех промышленных предприятий региона, что должно подтвердить готовящееся заключение экспертов. Также Тай добавил, что расчет ущерба разлива ГСМ производили, не принимая во внимание испарившееся и сгоревшее при пожаре в день разлива топливо, что также должно быть учтено в заключении экспертов.

Тай сообщил, что НТЭК в течение трех-четырех месяцев разработает комплексный план восстановления территории под Норильском. По словам представителя защиты Тамары Сироткиной, включенный в него план рекультивации земли уже готов и направлен в администрацию Норильска и Росприроднадзор.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Первое заседание суда прошло 12 октября. На нем суд привлек в качестве третьих лиц по делу ГМК "Норникель" и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.