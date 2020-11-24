В Омске второй день подряд зафиксировали загрязнение атмосферы

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Посты мониторинга Омска второй день подряд зарегистрировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере. Как сообщила во вторник пресс-служба Минприроды Омской области, за сутки было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, оксида азота, оксида углерода и мелкодисперсных частиц.

В воскресенье в атмосфере Омска отмечалось превышение ПДК этилбензола, оксида азота, сероводорода и мелкодисперсных частиц. Загрязнению способствовала безветренная погода, установившаяся в сибирском городе.

"На автоматизированных постах были зафиксированы превышения по следующих веществам: оксид азота, оксид углерода, этилбензол, мелкодисперсные частицы РМ2,5 и РМ10, пыль. <…> Передвижной эколабораторией зафиксировано превышение ПДК по взвешенным частицам в 1,3 раза", - сообщила пресс-служба.

В Минприроды ТАСС уточнили, что эти результаты были выявлены с 8:00 23 ноября по 8:00 24 ноября. По словам собеседника агентства, наивысшая концентрация была выявлены по этилбензолу (2,85 ПДК) и мелкодисперсным частицам РМ2,5 (3,65 ПДК). Информация о загрязнении передана в Росприроднадзор для установления источника выбросов.

Накоплению вредных веществ в атмосфере способствует установившийся штиль. По данным синоптиков, безветренная погода продержится в Омске до 27 ноября.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.