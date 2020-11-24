Полпред в СФО предложил открыть в поликлиниках Приангарья ковид-центры

"Весной большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. Фактически они становятся ковидными. На врачей первичного звена легла большая нагрузка - поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках ковидных центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями", - приводятся в сообщении слова Меняйло.

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предложил властям Иркутской области организовать ковидные центры на базе поликлиник, чтобы отдельным потоком принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам визита полпреда в регион.

Он также предложил привлечь к проведению дистанционных консультаций врачей старше 65 лет, которые в силу возраста находятся на изоляции.

Как сообщила пресс-служба, к концу недели в регионе начнет работать единая информационная линия по вопросам пандемии. Жители смогут получать консультации по номеру 122. По мнению полпреда, к работе линии нужно привлечь специалистов региональных министерств, чтобы качественно и оперативно работать с поступающими вопросами.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 24 ноября подтверждено 30 713 случаев заражения, прирост больных за последние сутки составил 270 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 26 635 пациентов, умерли 800.

В Иркутской области для жителей старше 65 лет режим самоизоляции продлили по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг рекомендовали обеспечивать посетителей защитными масками, работу заведений общепита ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.