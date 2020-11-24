Имущество крупнейшего в Сибири машиностроительного завода продали за 505 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Имущественный комплекс Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш" (НПО "Сибсельмаш"), ранее крупнейшего машиностроительного предприятия региона, а теперь банкрота, продано на торгах за 505 млн рублей компании "Банкротфорум", действующей в интересах московской строительной компании "Меркас". Информация об этом размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В 2012 году на НПО "Сибсельмаш" было введено конкурсное производство. В ноябре 2019 года имущество предприятия было выставлено на торги единым лотом начальной стоимостью более 1,84 млрд рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися, имущество выставили повторно, снизив стартовую цену до 1,7 млрд рублей.

"Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО "Новосибирское производственное объединение "Сибсельмаш" сообщает о том, что закрытые торги посредством публичного предложения на ЭТП "Региональная торговая площадка" по продаже имущества должника единым лотом признаны состоявшимися. Победитель - ООО "Банкротфорум", действующее от имени и в интересах ООО "Меркас", - говорится в сообщении.

В списке проданного имущества - здания завода, компьютерное, котельное, насосное оборудование, электродвигатели, автомобили, спецтехника, а также патенты и права требования на краткосрочные долговые обязательства. В числе обязательных условий торгов прописывалось обязательство победителя сохранить целевое назначение имущественного комплекса, выполнить договоры "Сибсельмаша" по гособоронзаказу и иметь лицензию на разработку или производство вооружения и военной техники.

По данным аналитической системы "Спарк", компания "Меркас" зарегистрирована в 2019 году, специализируется на строительстве зданий. Гендиректор компании Максим Кибишев, учредитель - предприниматель Алексей Пантюхин.

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей.